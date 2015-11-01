Инфекционную клинику в Каскелене поручено закрыть Главврача уволить, клинику закрыть. Министр здравоохрарения дал соответствующие распоряжения после инспекции инфекционной больницы в Каскелене. Речь идет о клинике, где несколько дней назад скончалась от менингококковой инфекции 19-летняя девушка, госпитализированная туда из Талгара. На сегодняшний день в Каскеленской инфекционной больнице с подозрением на менингит лежат 6 человек, анализы на подтверждение готовятся. Министр также застал троих маленьких пациентов, лежащих с мамами в коридоре. Причем мама одного из них вынуждена была провести ночь на панцирной кровати без матраца и белья. После закрытия больницы стационар организуют в центральной районной больнице. Пишет zakon.kz Новости, комментариев: 0 Вчера, 12:48 в Программы

