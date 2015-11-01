Госорганы допустили ажиотаж вокруг менингита Ажиотаж вокруг менингита произошел из-за запоздалой реакции госорганов. Об этом заявил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. Он также призывает не поддаваться панике и не доверять рассылкам в соцсетях и мессенджерах, многие из которых не подтверждаются. Причина запоздалой реакции госорганов на резонансные случаи, по его словам, связана с проверкой информации. Напомню, накануне председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства Здравоохранения Жандарбек Бекшин заявил, что распространение менингококковой инфекции в Казахстане пошлона спад. Пишет informburo.

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