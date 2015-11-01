В аэропорту Астаны задержана казахстанская актриса В аэропорту Астаны задержана известная казахстанская актриса и модель Асемгуль Ибраева. Девушка пыталась провести наркотики. Задержание произошло в марте, однако известно об этом стало только сегодня. Актриса призналась на суде, что нашла наркотики в бумажных свёртках, когда гуляла по центральному парку Алматы. Девушка решила оставить гашиш себе и положила вещество в сумку. Актрису приговорили к общественным работам. Кроме того, она оштрафована на 300 тысяч тенге. Асемгуль Ибраева стала известной после участия в международном конкурсе красоты Miss Tourism Queen Asia. После этого она снималась в музыкальных видеоклипах, - передает агентство Тенгриньюс. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:46 в Программы

