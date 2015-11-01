В Алматы состоялись похороны внука Олжаса Сулейменова В Алматы состоялись похороны внука известного казахстанского писателя Олжаса Сулейменова. 26-летний Искандер Сулейменов погиб за рулем мотоцикла во время ДТП на одном из оживленных перекрестков Астаны. Близкие мужчины просят очевидцев поделиться фото и видео с места происшествия. По факту автоавария столичная полиция возбудила уголовное дело. Внук Олжаса Сулейменова окончил два университета во Франции, в последние годы он работал в национальной компании в Астане. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:46 в Программы

