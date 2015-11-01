В Астане скончалась еще одна роженица В Астане скончалась еще одна роженица в перинатальном центре № 1. Третий летальный исход произошел 2 июля. Беременная поступила с кровотечением, ей делали кесарево сечение. Ребенок жив. Он при доношенном сроке весит 1800 грамм, сообщает агентство Тенгриньюс. По словам врачей, погибшая с детства имела серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, женщина много курила - 20-30 сигарет в день. За последний месяц в перинатальном центре № 1 в Астане скончались две роженицы. По словам медиков, из-за проблем со здоровьем. Сейчас роддом не принимает пациенток на время расследования. Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:06 в Программы

