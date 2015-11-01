Казахстан отмечает День Астаны

Праздничные мероприятия в честь Дня Астаны проходят в эти минуты по всему Казахстану. А в самой столице сегодня состоится концерт с участием зарубежных артистов. Он пройдет на площади у монумента "Қазақ Елі". Шоу завершится грандиозным фейервеком, который лучше всего будет виден с территории триатлон-парка, набережной реки Есиль и Водно-зеленого бульвара. В связи с концертом и салютом некоторые центральные улицы столицы будут перекрыты. Праздничный фейерверк запустят и в Алматы. В восемь вечера на старой площади начнется концерт с участием казахстанских артистов.





Между тем дети до 16 лет и родители с маленькими детьми не будут допущены на гала-концерт, посвященный 20-летию столицы. Об этом сообщают в городском департаменте внутренних дел. Запрет действует исключительно в целях безопасности самих зрителей. Кроме того, жителям столицы сегодня рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Для того, чтобы добраться до места проведения гала-концерта, с четырех точек города будут курсировать рейсовые автобусы. Их работу продлят до двух часов ночи, - сообщает агентство Спутник.



