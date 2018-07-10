Все школьники спасены из пещеры в Таиланде Все школьники, а также их футбольный тренер, спасены из затопленной пещеры в Таиланде. Полчаса назад пришли сообщения о том, что водолазы помогли выбраться на поверхность последнему 12-ому подростку и взрослому, который в конце июня повел детей на экскурсию. Спасательная операция проходила несколько недель, в ней участвовали представители многих стран. Дети пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Новости, комментариев: 0 10-07-2018, 21:58 в Программы

