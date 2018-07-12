Заместителя акима Астаны обвиняют в незаконных действиях Первого заместителя акима Астаны Сергея Хорошуна обвиняют в незаконных действиях. Каких именно — пока неизвестно. В отношении высокопоставленного столичного чиновника начато до судебное расследование. Об этом заявляет официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлан Жахин. По его словам, обвинения против заместителя акима выдвинул бывший приятель Сергея Хорошуна - руководитель строительной компании "Тамыз Инвест групп". Он заявил, что передал чиновнику некое имущество. Другие подробности этого громкого дела пока неизвестны. Новости, комментариев: 0 12-07-2018, 18:50 в Программы

