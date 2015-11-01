Умер фигурист Денис Тен В больнице Алматы скончался известный казахстанский фигурист Денис Тен. На спортсмена напали сегодня днем. Это произошло в самом центре города. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Денис Тен вышел из ресторана и увидел, как его машину грабят автомобильные воры. Они снимали зеркала. Спортсмен вступил с ними в перепалку, и тогда один из грабителей достал нож. Он ранил олимпийца в бедро. Нож задел сосуды. Денис Тен потерял много крови. Грабители, которые ранили спортсмена ножом, до сих пор не задержаны. Ранее министр спорта и культуры Арыстанбек Мухамедиулы, сообщил , что расследование дела взято под личный контроль министра внутренних дел Калмуханбета Касымова.



Денис Тен – казахстанский фигурист, выступающий в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. 13 июня ему исполнилось 25 лет. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, победитель Чемпионата четырёх континентов 2015 года, чемпион 7-ых зимних Азиатских игр, , пятикратный чемпион Казахстана. Короткая программа Дениса Тена на Олимпиаде в Сочи, где по сумме двух программ он стал бронзовым призёром Игр 2014 года и принёс Казахстану первую олимпийскую медаль в фигурном катании.

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