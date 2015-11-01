Полиция разыскивает преступников, смертельно ранивших Дениса Тена, передает агентство Tengrinews.kz. Правоохранители, располагают приметами нападавших. Работает группа из числа самых опытных сотрудников. Пока, ничего большего в интересах следствия в двд сообщить не могут. Спортсмен скончался сегодня, от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больниц. Врачи боролись за его жизнь несколько часов.
Полиция ищет преступников смертельно ранивших Дениса Тена
Сегодня, 20:32 в Программы » Новости, комментариев: 0