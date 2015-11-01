Полиция ищет преступников смертельно ранивших Дениса Тена Полиция разыскивает преступников, смертельно ранивших Дениса Тена, передает агентство Tengrinews.kz. Правоохранители, располагают приметами нападавших. Работает группа из числа самых опытных сотрудников. Пока, ничего большего в интересах следствия в двд сообщить не могут. Спортсмен скончался сегодня, от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больниц. Врачи боролись за его жизнь несколько часов.

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