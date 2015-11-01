В Алматы столкнулись автобусы. 18 человек пострадали. 18 человек пострадали в ДТП с автобусами в Алматы. У людей различные виды травм, в том числе ушибы и ссадины. Как отметили медики, в приемных покоях клиник была оказана вся необходимая медицинская помощь, проведены обследования. "По результатам оказанной помощи из числа пострадавших в клиники города госпитализированы четверо пациентов. Среди обратившихся за медицинской помощью трое детей. Напомню, ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись лоб в лоб в Алматы. ДТП произошло на пересечении проспекта Достык и улицы Курмангазы. Один из автобусов самопроизвольно скатился с остановки. Пишет агенство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:04 в Программы

