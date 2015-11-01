В Алматы задержаны воры,которые крали госномера с авто

В Алматы задержаны воры, которые крали госномера с автомобилей и оставляли записки с требованием выкупа, передает агентство Tengrinews.kz. С жалобами обратились в полицию девять человек. При проведении оперативно-разыскных мероприятий была выявлена преступная группа. Все ее участники задержаны. "Раскрытие краж с автомашин, в том числе краж государственных номерных знаков, находится на постоянном контроле руководства ДВД", - сообщили в полиции.