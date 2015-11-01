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В Алматы задержаны воры,которые крали госномера с авто
В Алматы задержаны воры, которые крали госномера с автомобилей и оставляли записки с требованием выкупа, передает агентство Tengrinews.kz.  С жалобами обратились в полицию девять человек. При проведении оперативно-разыскных мероприятий была выявлена  преступная группа. Все ее участники задержаны. "Раскрытие краж с автомашин, в том числе краж государственных номерных знаков, находится на постоянном контроле руководства ДВД", - сообщили в полиции.
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