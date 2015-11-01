Начальник полицейской службы Алматы ушел с поста Начальник местной полицейской службы Алматы Жасулан Байкенов освобожден от должности. Об этом сообщили в городском ДВД. Страж порядка работал в органах с две тысячи четвертого года. Последние два он руководил местной полицейской службой. Также сообщается, что ранее за упущения в работе освобожден от занимаемой должности начальник местной полицейской службы Алмалинского района, капитан полиции Серик Кумабеков, руководивший подразделением с апреля прошлого года. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:12 в Программы

