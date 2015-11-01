Александр Кузнецов снова вернётся в колонию Александр Кузнецов, который три года назад убил человека во время драки в баре Чукотка в Алматы, снова вернётся в колонию. Месяц назад молодого человека выпустили из тюрьмы, суд заменил неотбытую часть наказания штрафом. А сегодня судья снова постановил посадить Александра Кузнецова за решётку. Он должен провести в колонии еще пять лет. Родственники убитого парня заявляют, что Александр Кузнецов был выпущен на свободу незаконно, в тюрьме у него были два взыскания и водворение в дисциплинарный изолятор. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 15:26 в Программы

