Второклассник Коля, который угонял машины, выступил в суде Мальчик по имени Коля, который угнал несколько автомобилей в Уральске, сказал, что сделать это его подговорил друг. Якобы он заставил второклассника сесть за руль. Об этом сам угонщик сказал сегодня на суде. Напомню, восьмилетний ребенок прославился после того, как попытался угнать три машины, все случаи заканчивались ДТП. Владельцы автомобилей требуют возместить им ущерб. Полиция завела уголовное дело против родителей школьника. В случае, если он когда-нибудь снова угонит машину, их лишат родительских прав, - передает агентство Тенгриньюс. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 15:28 в Программы

