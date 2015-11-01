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Казахстан вводит усиленный контроль за российской колбасой

Казахстан вводит усиленный лабораторный контроль за российской колбасой. Это связано с тем, что в изделиях некоторых производителей специалисты нашли стафилококк и бактерии кишечной палочки. Контроль усилят за мясом компаний: "Омский бекон", "Микояновский мясокомбинат", "Царицыно" и "Курников". Именно они, по данным минздрава, регулярно нарушают техрегламент по производству и маркировке товаров, сообщает агентство Спутник.

Вчера, 18:16 в Программы » Новости, комментариев: 0

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