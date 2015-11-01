Родители не согласны со статьей для воспитательницы

Родственники девочки, которую зверски пытала воспитательница в частном детском саду в Темиртау, не согласны с предъявленной статьей. Бабушка ребенка уверена, что расследование по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением" — равноценно тому, чтобы спустить все на тормозах. Людмила Мантлер говорит, что после удуший у ребенка нарушилась психика. При этом, родственники возмущены тем фактом, что дело не возбуждается в отношении няни группы, которая снимала происходящее на видео еще 22 мая, но в сеть видео попало только сейчас.





Между тем выяснилось, что няня детской группы, что снимала видео, шантажировала руководство детского сада. Директор заведения под названием «Домик» Кристина Такироварешила не поддаваться на провокации, потребовав отнести видео в полицию. Сама Кристина Такирова не сомневается, что понесет наказание и что ее садик, скорее всего, закроют. Она готова выполнить любое решение суда. Если садик не закроют, обещает установить камеры. Напомню, скандальный ролик накануне распространили в социальных сетях, он вызвал шквал негодования у пользователей. На видео воспитатель силой душит на кровати плачущую в голос малышку, накрытую простыней. Пишет агентство Tengrinews.