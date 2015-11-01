Когда забота о детях становится доброй традицией

По сложившейся традиции компания «Шин-Лайн» передала свой выигрыш в конкурсе «Лучший товар Казахстана» воспитанникам детского дома «Ковчег».

1 сентября 2018 года генеральный директор компании Владимир Пак стал почетным гостем на линейке в общеобразовательной средней школе № 5 им М. Ауэзова в городе Талгар, где учатся подопечные детского дома «Ковчег», и лично передал сертификат директору детского дома.

В своей речи Владимир Сергеевич поздравил всех школьников, учителей и родителей с началом учебного года. Особенно выделил первоклассников, так как для них школьная пора – новый жизненный этап.

На сегодняшний день перед всей страной стоит задача — подготовить высококвалифицированных специалистов, поэтому при создании комфортных условий для обучения, дети получают возможность получить качественное образование. И в преддверии нового учебного года, подопечным необходимо основательно подготовиться: закупить школьные принадлежности, форму, книги, контурные карты, которые станут вспомогательным активом на весь учебный год.



По словам директора детского дома Марины Анатольевны Сугаковой, в этом учреждении проживают более 50 воспитанников, большинство из которых школьники. А подготовка детей к школе является одной из наиболее затратных статей бюджета. Именно на эти цели будут направленны средства. Конечно, являясь национальным брендом №1, компания «Шин-Лайн» украсила праздник День знания самым вкусным отечественным мороженым, угостив не только своих подопечных, но и школьников.