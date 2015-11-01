Аким Алматы раскритиковал качество ремонта городских улиц Аким Алматы раскритиковал качество ремонта городских улиц. Он сказал, что строители плохо выполняют работу. Брусчатка уложена волнами, нет сопряжения с тротуарами, не сделаны так называемые островки безопасности. Кроме того, рабочие не предусмотрели отвод воды с тротуаров, - сказал аким. Также, по его словам, строители неправильно постелили газон — сейчас на многих участках он находится выше уровня бордюра. В некоторых арыках отваливается плитка, после уборки снега — ситуация ухудшится, - заявил Бауыржан Байбек. Он утверждает, что компания «Элитстрой», которая проводит реконструкцию центральных улиц, не укладывается в срок. Чтобы исправить работу, глава города дал строителям месяц. В противном случае подрядчиков ждут штрафные санкции. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:14 в Программы

