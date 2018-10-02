Минздрав планирует запретить продавать лекарства без рецепта Минздрав планирует запретить аптекам продавать лекарства без рецепта. С 2020-го года перед покупкой препаратов казахстанцы обязаны будут идти к врачу. Об этом заявляет министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, очень часто люди приходят в аптеки, называют свои симптомы провbзорам, и те продают им сильнодействующие лекарства. Это, по мнению главы минздрава, грубое нарушение законодательства. Елжан Биртанов также сообщил, что в следующем году планирует установить предельные цены на лекарства в розницу.

Новости, комментариев: 0 2-10-2018, 20:36 в Программы

