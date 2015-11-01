Акимам городов президент Казахстана пригрозил увольнением

Если они не начнут работать эффективнее, то в следующем году лишатся своих постов, - сказал Нурсултан Назарбаев. По его словам, до сих пор в Казахстане не заработала программа доступного жилья. Заявок на получение льготной ипотеки мало, - заявил президент, выступая сегодня в Акорде.

А министра национальной экономики президент отчитал за разбазаривание бюджетных денег. Нурсултан Назарбаев сказал, что многие смотрят на казну как на бездонную бочку, откуда можно брать бесчисленное количество средств. Суммы неиспользованных денег к концу года исчисляются миллиардами, - сказал президент. Он обвинил членов кабмина в сговоре с предпринимателями. На строительство объектов они закладывают завышенные суммы. В пример глава государства привел школы Туркестанской области. На их возведение чиновники просят разные суммы - от 600 миллионов, до одного миллиарда тенге.