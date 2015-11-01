Геннадий Головкин не знает, когда закончит карьеру Известный казахстанский спортсмен Геннадий Головкин сказал, что не знает, когда закончит карьеру. По его словам, в боксе нет определенного возраста, когда нужно перестать выходить на ринг. «Это опасный вид спорта, где каждый удар может решить твою жизнь», - сказал Геннадий Головкин. Ранее он заявил, что в Казахстане нет условий для профессионального бокса. Свою компанию по продвижению молодых спортсменов Головкин открыл в США, потому что там у боксёров больше возможностей, чтоб стать чемпионами.

Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:29 в Программы

