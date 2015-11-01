Суд вынес приговор Виктору Храпунову

Суд вынес приговор бывшему акиму Алматы Виктору Храпунову. Ему назначили 17 лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Жену Виктора Храпунова суд приговорил к 14-ти годам тюрьмы. Напомню, семья экс-чиновника проживает в Швейцарии. Их неоднократно вызывали в Казахстан для дачи показаний. Храпунов обвиняется в воровстве сотен миллионов долларов за счет продажи городского имущества. Сумма ущерба превышает 250 миллионов долларов. Сам Виктор Храпунов отрицает обвинения в свой адрес, и говорит, что деньги, на которые он живёт, накопила его супруга.





У бывшего акима Алматы Виктора Храпунова и его супруги будут конфискованы пять земельных участков в микрорайоне Самал-2. Они принадлежали подконтрольным Храпуновым компаниям. Также суд конфисковал частный дом и виллу в элитном районе Алматы, около 10-ти квартир, три места для парковки и несколько гаражей в верхней части города, - сообщает агентство Тенгриньюс. Помимо этого экс-акима лишат земельных участков в Усть-Каменогорске и Алматинской области. Суд считает, что квартиры, земли и офисные помещения бывший градоначальник с супругой добыли преступным путём.



