ЧП в Крыму

Число жертв стрельбы и взрыва в колледже в Керчи возросло до 19 человек, об этом сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Крыма. Шестнадцать пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в настоящее время их оперируют, сообщает РИА Новости. Стрельбу и взрыв в техникуме, устроил 18-летний студент Владислав Росляков. Он покончил с собой. Тело подозреваемого нашли в здании колледжа, в библиотеке. Он застрелился.

Следственный комитет России больше не считает терактом сегодняшние события в Керчи. Дело переквалифицировано на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Все погибшие в учебном заведении скончались от огнестрельных ранений. Это, как говорят в Следственного комитете, показал первоначальный осмотр тел. Между тем, ранее утверждалось, что у погибших и пострадавших обнаружены минно-взрывные травмы и осколки поражающих элементов, которыми была начинена бомба, взорвавшаяся в столовой Керченского политехнического колледжа. Росгвардия уточняла, что это было самодельное взрывное устройство, и называла произошедшее терактом.





В Керченском колледже, где произошел взрыв, нашли еще одно взрывное устройство. Об этом в эфире телеканала РБК сообщил представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. Где именно оно располагалось, не уточняется. Спецслужбы устанавливают причины трагедии в керченском колледже, вся информация будет регулярно обновляться. Об этом сказал президент России. Владимир Путин ранее поручил принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим, при необходимости обеспечить их срочную транспортировку в лечебные учреждения.