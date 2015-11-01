ЧП в Крыму

Следственный
комитет России
больше не считает терактом сегодняшние
события в Керчи. Дело
переквалифицировано на статью
«убийство двух и более лиц общеопасным
способом». Все погибшие в учебном
заведении скончались от огнестрельных
ранений. Это, как говорят в Следственного
комитете, показал первоначальный осмотр
тел. Между тем, ранее утверждалось, что
у погибших и пострадавших обнаружены
минно-взрывные травмы и осколки
поражающих элементов, которыми была
начинена бомба, взорвавшаяся в столовой
Керченского политехнического колледжа.
Росгвардия уточняла, что это было
самодельное взрывное устройство,
и называла произошедшее терактом.
В Керченском колледже, где произошел взрыв, нашли еще одно взрывное устройство. Об этом в эфире телеканала РБК сообщил представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. Где именно оно располагалось, не уточняется. Спецслужбы устанавливают причины трагедии в керченском колледже, вся информация будет регулярно обновляться. Об этом сказал президент России. Владимир Путин ранее поручил принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим, при необходимости обеспечить их срочную транспортировку в лечебные учреждения.