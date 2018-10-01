В Алматы горело кафе "Динара" В Алматы горело кафе "Динара". Пожар произошел в ночь на 25 октября в Алмалинском районе на улице Жарокова 43 (пересечение с Жамбыла). Пожарные говорят, что к моменту прибытия, кафе горело открытым пламенем. Как выяснилось, произошло горение одноэтажного кафе и двух автомобилей Toyota RAV4 и Nissan Primera. Кроме того, от исходящего жара пострадали четыре автомашины: Nissan Tino, Toyota Avensis, Mitsubishi Outlander, Subaru Legacy. Также оплавились электрическая заправочная станция для машин Tesla и корзины десяти велосипедов "Алматы Байк". Кроме прочего пострадали фасад и оконные проемы пятиэтажного административного здания. Площадь пожара составила 280 квадратных метров. Спасатели уточняют, что жертв и пострадавших нет.







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