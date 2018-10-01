В Алматы горело кафе "Динара". Пожар произошел в
ночь на 25 октября в Алмалинском районе на улице Жарокова 43 (пересечение с Жамбыла).
Пожарные говорят, что к моменту прибытия, кафе горело открытым пламенем. Как
выяснилось, произошло горение одноэтажного кафе и двух автомобилей Toyota RAV4
и Nissan Primera. Кроме того, от исходящего жара пострадали четыре
автомашины: Nissan Tino, Toyota Avensis, Mitsubishi Outlander, Subaru Legacy. Также оплавились
электрическая заправочная станция для машин Tesla и корзины десяти велосипедов
"Алматы Байк". Кроме прочего пострадали фасад и оконные проемы
пятиэтажного административного здания. Площадь пожара составила 280 квадратных
метров. Спасатели уточняют, что жертв и пострадавших нет.