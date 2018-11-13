Президент предупредил о возможном масштабном кризисе

Нурсултан Назарбаев предупредил, что в мире может наступить масштабный кризис. Его вызовет военная конфронтация между странами, которые не достигнут понимания. Речь, в частности, идет о геополитическом соперничестве России, США и Китая. Обострение их отношений грозит порядку не только в глобальном контексте но и в периметре большой Евразии, - сказал президент, выступая в Астане. Он не исключает, что в ближайшем будущем мировые державы могут вернуться к гонке вооружений.