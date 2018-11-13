Чиновников лишат новогодних премий

Сотрудники министерства национальной экономики, которым сегодня объявили выговор, останутся без премий к Новому году. Речь идёт о вице-министре Серике Жумангарине и председателе Антимонопольного комитета Азамате Майтиеве. Выговор им сделал глава правительства Бакытжан Сагинтаев. По его словам, чиновники не проконтролировали монополистов, и те незаконно повысили тарифы. Напомню, ранее Нурсултан Назарбаев заявил, что действия энергетических компании нанесли ущерб простым казахстанцам. Его размер составил 14 млрд тенге. Президент потребовал наказать монополистов, необоснованно завышающих цены.