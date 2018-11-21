Проводников поезда обвиняют в изнасиловании Проводников скоростного поезда «Тулпар — Тальго» обвиняют в изнасиловании. Двое мужчин по очереди надругались над пассажиркой, которая спала в купе. Проводники открыли двери служебным ключом и воспользовались беспомощностью женщины. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила общественный деятель Дина Смаилова. По ее словам, изнасилование произошло в поезде, который направлялся из Астаны в Актобе. Проводники на время следствия отстранены от работы. Пострадавшая девушка находится под наблюдением у психологов. Новости, комментариев: 0 21-11-2018, 21:49 в Программы

