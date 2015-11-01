Аким Алматы развеял о себе все слухи Аким Алматы признался, что знает о тех сплетнях, которые ходят про него в городе. Первые слухи о себе Бауыржан Байбек услышал, когда начал сносить заборы и киоски, а также, когда поручил убрать трамвайные линии. Люди подумали, что таким образом аким хочет заработать на продаже рельс. Бауыржан Байбек заявил, что, меняя облик Алматы, он не преследует личной выгоды. Никаких компаний и предприятий, которые бы получали прибыль от госзаказов по изменению облика Алматы, у Бауыржана Байбека нет. Его семье не принадлежат платные парковки, сам аким не владеет никакими заводами по производству бордюр и плит.



Переименование улиц в Алматы нужно для удобства граждан. Об этом также заявил Бауыржан Байбек. По его словам, новые таблички появятся на 180-ти улицах города. Изменения произойдут только там, где названия повторяются. «В Алматы есть 13 улиц Абая, 12 — Жамбыла, и пять раз повторяется район Алгабас. Из-за этого скорая помощь и полиция, которых вызывают местные жители, не могут найти нужный адрес», - сказал аким. Он также высказался о смоге в Алматы. Виной этому автомобили и частный сектор. Городу нужна транспортная реформа и газовая магистраль. Ее обещают подвести ко всем частным домам в ближайшее время.



Вина за трагедию, которая произошла с казахстанским фигуристом Денисом Теном, лежит на совести его убийц. Об этом заявил сегодня аким Алматы Бауыржан Байбек. По его словам, городская администрация сделала всё, чтобы полиция достойно защищала граждан. Однако сотрудники правоохранительных органов остаются закрытыми для людей. Аким считает, что у полицейских должна быть нулевая терпимость к нарушителям закона. В пример Бауыржан Байбек привёл опыт Нью-Йорка, который показывает, что сначала люди бьют стекла, потом режут сидения, а уже затем идут на преступления. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:52 в Программы

