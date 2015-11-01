Суд по делу об убийстве Дениса Тена проходит в Алматы Сенсационное заявление прозвучало на суде по делу об убийстве Дениса Тена. Адвокат семьи погибшего сказал, что убийство было заказным. Об этом якобы свидетельствуют противоречивые показания всех участников и свидетелей преступления. Кроме того, адвокат считает, что убийство Дениса Тена могли видеть двое полицейских. Правоохранители сидели в машине предположительно недалеко от места преступления. Эти полицейские будут допрошены, - сообщает агентство Спутник. Суд над предполагаемыми убийцами фигуриста продолжится после праздников, 3-го января.



Обвиняемые в убийстве Дениса Тена запретили журналистам на суде снимать их лица. Молодые люди закрывали голову руками и бумагой. Во время слушания все подсудимые выглядели спокойными и отвечали на вопросы, - сообщает агентство Спутник. Помимо Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова на скамье подсудимых Жанар Толыбаева. Девушка находится на седьмом месяце беременности. Предполагаемая сообщница преступления до того, как оказаться в СИЗО, работала учительницей начальных классов. Она приехала в Казахстан из Узбекистана. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:20 в Программы

