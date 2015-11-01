Олжас Сулейменов жалеет о том, что его внук остался в РК Знаменитый поэт Олжас Сулейменов жалеет о том, что его погибший внук не уехал учиться в Европу, а остался в Казахстане. «Сейчас Искандер ездил бы в ранге атташе по какому-нибудь спокойному городу, где не раздают водительские права и не убивают мотоциклистов». Слова Олжаса Сулейменова цитируют юристы. Напомню, внука известного писателя сбила на своем автомобиле жительница Астаны Малика Мухитова. Ее адвокат сегодня на суде заявил, что девушка съездила на могилу Искандера Сулейменова и попросила прощения за случившееся. Ранее Малику Мухитову приговорили к двум годам лишения свободы. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:01 в Программы

