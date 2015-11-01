Выснились новые подробности убийства Дениса Тена

Прояснились некоторые подробности нападения на известного фигуриста Дениса Тена. Выяснилось, что спортсмена мог убить Нуралы Киясов — именно он нанёс Денису Тену смертельные ножевые ранения. Об этом на суде заявил прокурор Куандык Досов. По его словам, Нуралы Киясов напал на фигуриста сзади, он два раза ударил Дениса Тена в бедро. Другой подозреваемый Арман Кудайбергенов в это время бил спортсмена по лицу ремнём от штанов. Преполагаемая сообщница преступников стояла "на стрёме" в нескольких метрах от автомобиля, где произошла драка. Прокурор говорит, что убийство было совершено, чтобы скрыть факт кражи автомобильных зеркал. Сегодня на суде все обвиняемые заявили, что не причастны к преступлению.



Арман Кудайбергенов, подозреваемый в убийстве Дениса Тена, научился воровать автомобильные зеркала с помощью видеороликов в интернете. Об этом сам подсудимый рассказал сегодня на процессе. На кражу он пошел, чтобы раздобыть деньги на аренду квартиры в Алматы. Кроме того, Арман Кудайбергенов хотел помочь деньгами своей маме. До трагического происшествия молодой человек работал электриком. Он устанавливал счетчики в частных домах. Напомню, сегодня на суде прокурор Куандык Досов сообщил, что смертельные ранения Денису Тену нанёс второй подозреваемый - Нуралы Киясов. Якобы он подбежал к спортсмену сзади и дважды ударил его ножом в бедро. По данным гособвинителя, нож был куплен в супермаркете.

Тем временем, все подозреваемые в убийстве Дениса Тена сегодня на суде заявили, что не причастны к преступлению. В свою очередь прокурор, выступая на процессе, озвучил некоторые детали происшествия. Он считает, что Нуралы Киясов убил фигуриста, чтобы скрыть факт кражи автомобильных зеркал. Другой подозреваемый — Арман Кудайбергенов - бил Дениса Тена по лицу ремнем от штанов. Сообщница предполагаемых преступников - Жанар Толыбаева - в это время стояла "на стрёме" в семи метрах от автомобиля, где произошла драка.



