Виновные в карагандинской драке понесут наказание Аким Карагандинской области пообещал наказать виновных в драке возле ресторана «Древний Рим». Ерлан Кошанов уже встретился с родственниками погибшего в результате потасовки. Аким заявил, что следствие взято под личный контроль генерального прокурора, и добавил, что все виновные лица понесут наказание. Власти гарантируют, что процесс будет прозрачным и объективным. Напомним, массовая драка произошла ночью на 1 января в ресторане «Древний Рим». Полиция возбудила уголовные дела по статьям «Убийство» и «Хулиганство». Передает агенство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 6-01-2019, 22:30 в Программы

