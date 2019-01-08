Названа причина драки в ресторане "Древний Рим"

В драке в ресторане «Древний Рим» принимали участие не только посетители, но и персонал заведения. Потасовка началась из-за того, что официанты объявили об окончании вечера и начали закрывать ресторан. Некоторым гостям это не понравилось. Они позвонили своим друзьям, те приехали и начали вламываться в здание и выкрикивать оскорбительные слова. Об этом сказал первый зам.главы МВД Жанат Сулейменов. По его словам, в драке участвовали не только казахстанцы, но и граждане Армении. Ранее армянская диаспора Карагандинской области принесла извинения семье погибшего. В официальном заявлении представители диаспоры подчеркнули, что преступники должны быть наказаны вне зависимости от национальности.

В результате драки в ресторане «Древний Рим» в Караганде четыре человека получили ножевые ранения, двое из них до сих пор находятся в больнице. Как сообщили сегодня в МВД, мужчина, который погиб в драке, не был гостем заведения. Он приехал в ресторан после того, как ему позвонили друзья и попросили поучаствовать в разборке. В министерстве внутренних дел подчеркивают, что конфликт произошел на бытовой почве, и он не носит межэтнический характер.