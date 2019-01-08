Участник драки в ресторане «Древний Рим» сбежал в Россию Участник массовой драки в ресторане «Древний Рим» в Караганде сбежал в Россию. Он пересёк границу через пост в Павлодарской области. Произошло это сразу же после потасовки — первого января. На поиски мужчины в Россию направлены две оперативно-следственные группы, и еще одна группа ведёт розыск в Армении. Напомню, драка в ресторане «Древний Рим» вызвала большой общественный резонанс. Во время потасовки погиб один человек. Об этом происшествии написали практически все СМИ на постсоветстком пространстве. А накануне драку в Караганде прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Новости, комментариев: 0 8-01-2019, 18:48 в Программы

