В Алматы переименовали 27 микрорайонов

|
В Алматы изменили названия 27 микрорайонов. Соответствующее постановление акимата города опубликовали на сайте ИПС "Әділет".
Документ приняли в соответствии со статьёй 13 Закона РК от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".
В результате по Алатаускому району города Алматы переименовали:
микрорайон Алғабас-1 – в микрорайон Нұркент;
микрорайон Алғабас-2 – в микрорайон Ботакөз;
микрорайон Алғабас-3 – в микрорайон Ақмаржан;
микрорайон Алғабас-4 – в микрорайон Ғажайып;
микрорайон Алғабас-5 – в микрорайон Дарабоз;
микрорайон Алғабас-6 – в микрорайон Зерделі;
микрорайон Заря Востока – в микрорайон Шапағат;
микрорайон Құрылысшы – в микрорайон Самғау;
микрорайон Трудовик – в микрорайон Томирис;
по Ауэзовскому району города Алматы:
микрорайон Дубок – в микрорайон Шабыт;
микрорайон Дубок-2 – в микрорайон Атамекен;
микрорайон Школьный – в микрорайон Жазира;
микрорайон Школьный-2 – в микрорайон Алмас;
микрорайон Тепличный – в микрорайон Қуаныш;
по Бостандыкскому району города Алматы:
микрорайон Алатау – в микрорайон Нұр Алатау;
микрорайон Алмаарасан – в микрорайон Архат.
По Бостандыкскому и Наурызбайскому районам города Алматы:
микрорайон Жайлау – в микрорайон Ғаламат.
По Бостандыкскому, Медеускому районам города Алматы:
микрорайон Ремизовка – в микрорайон Асқартау.
По Жетысускому району города Алматы переименовали:
микрорайон Дорожник – в микрорайон Көкмайса;
микрорайон Первомайский – в микрорайон Кемел;
По Медеускому району города Алматы:
микрорайон Ақтөбе, расположенный восточнее садоводческого общества "Родник" и южнее садоводческого общества "Қорғаушы-Защитник", переименовали в микрорайон Шарапат;
микрорайон Ақтөбе, расположенный севернее садоводческого общества "Горный садовод" – в микрорайон Алтын;
микрорайон Бутаковка – в микрорайон Мұзтау;
по Наурызбайскому району города Алматы:
микрорайон Алатау – в микрорайон Байтақ;
микрорайон Каменка-3 – в микрорайон Мейрам;
микрорайон Қарағайлы-2 – в микрорайон Дария;
по Турксибскому району города Алматы:
микрорайон Колхозшы – в микрорайон Нұршашқан
В Алматы переименовали 27 микрорайонов
Вчера, 10:49 в Программы » Новости, комментариев: 0