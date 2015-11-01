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В Алматы переименовали 27 микрорайонов

В Алматы изменили названия 27 микрорайонов. Соответствующее постановление акимата города опубликовали на сайте ИПС "Әділет".

Документ приняли в соответствии со статьёй 13 Закона РК от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".

В результате по Алатаускому району города Алматы переименовали:

микрорайон Алғабас-1 – в микрорайон Нұркент;

микрорайон Алғабас-2 – в микрорайон Ботакөз;

микрорайон Алғабас-3 – в микрорайон Ақмаржан;

микрорайон Алғабас-4 – в микрорайон Ғажайып;

микрорайон Алғабас-5 – в микрорайон Дарабоз;

микрорайон Алғабас-6 – в микрорайон Зерделі;

микрорайон Заря Востока – в микрорайон Шапағат;

микрорайон Құрылысшы – в микрорайон Самғау;

микрорайон Трудовик – в микрорайон Томирис;

по Ауэзовскому району города Алматы:

микрорайон Дубок – в микрорайон Шабыт;

микрорайон Дубок-2 – в микрорайон Атамекен;

микрорайон Школьный – в микрорайон Жазира;

микрорайон Школьный-2 – в микрорайон Алмас;

микрорайон Тепличный – в микрорайон Қуаныш;

по Бостандыкскому району города Алматы:

микрорайон Алатау – в микрорайон Нұр Алатау;

микрорайон Алмаарасан – в микрорайон Архат.

По Бостандыкскому и Наурызбайскому районам города Алматы:

микрорайон Жайлау – в микрорайон Ғаламат.

По Бостандыкскому, Медеускому районам города Алматы:

микрорайон Ремизовка – в микрорайон Асқартау.

По Жетысускому району города Алматы переименовали:

микрорайон Дорожник – в микрорайон Көкмайса;

микрорайон Первомайский – в микрорайон Кемел;

По Медеускому району города Алматы:

микрорайон Ақтөбе, расположенный восточнее садоводческого общества "Родник" и южнее садоводческого общества "Қорғаушы-Защитник", переименовали в микрорайон Шарапат;

микрорайон Ақтөбе, расположенный севернее садоводческого общества "Горный садовод" – в микрорайон Алтын;

микрорайон Бутаковка – в микрорайон Мұзтау;

по Наурызбайскому району города Алматы:

микрорайон Алатау – в микрорайон Байтақ;

микрорайон Каменка-3 – в микрорайон Мейрам;

микрорайон Қарағайлы-2 – в микрорайон Дария;

по Турксибскому району города Алматы:

микрорайон Колхозшы – в микрорайон Нұршашқан
Вчера, 10:49 в Программы » Новости, комментариев: 0

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