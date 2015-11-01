В Алматы переименовали 27 микрорайонов В Алматы изменили названия 27 микрорайонов. Соответствующее постановление акимата города опубликовали на сайте ИПС "Әділет". Документ приняли в соответствии со статьёй 13 Закона РК от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".



В результате по Алатаускому району города Алматы переименовали: микрорайон Алғабас-1 – в микрорайон Нұркент; микрорайон Алғабас-2 – в микрорайон Ботакөз; микрорайон Алғабас-3 – в микрорайон Ақмаржан; микрорайон Алғабас-4 – в микрорайон Ғажайып; микрорайон Алғабас-5 – в микрорайон Дарабоз; микрорайон Алғабас-6 – в микрорайон Зерделі; микрорайон Заря Востока – в микрорайон Шапағат; микрорайон Құрылысшы – в микрорайон Самғау; микрорайон Трудовик – в микрорайон Томирис; по Ауэзовскому району города Алматы: микрорайон Дубок – в микрорайон Шабыт; микрорайон Дубок-2 – в микрорайон Атамекен; микрорайон Школьный – в микрорайон Жазира; микрорайон Школьный-2 – в микрорайон Алмас; микрорайон Тепличный – в микрорайон Қуаныш; по Бостандыкскому району города Алматы: микрорайон Алатау – в микрорайон Нұр Алатау; микрорайон Алмаарасан – в микрорайон Архат. По Бостандыкскому и Наурызбайскому районам города Алматы: микрорайон Жайлау – в микрорайон Ғаламат. По Бостандыкскому, Медеускому районам города Алматы: микрорайон Ремизовка – в микрорайон Асқартау. По Жетысускому району города Алматы переименовали: микрорайон Дорожник – в микрорайон Көкмайса; микрорайон Первомайский – в микрорайон Кемел; По Медеускому району города Алматы: микрорайон Ақтөбе, расположенный восточнее садоводческого общества "Родник" и южнее садоводческого общества "Қорғаушы-Защитник", переименовали в микрорайон Шарапат; микрорайон Ақтөбе, расположенный севернее садоводческого общества "Горный садовод" – в микрорайон Алтын; микрорайон Бутаковка – в микрорайон Мұзтау; по Наурызбайскому району города Алматы: микрорайон Алатау – в микрорайон Байтақ; микрорайон Каменка-3 – в микрорайон Мейрам; микрорайон Қарағайлы-2 – в микрорайон Дария; по Турксибскому району города Алматы: микрорайон Колхозшы – в микрорайон Нұршашқан Новости, комментариев: 0 Вчера, 10:49 в Программы

