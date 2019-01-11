Физрук из Жаркента избил студентов во время занятий Преподаватель физкультуры, который избил студентов колледжа в Алматинской области, доставлен в полицию. Начато досудебное расследование. Видеоролик, на котором запечатлено избиение учащихся, опубликован в интернете. На кадрах видно, как мужчина в спортивной одежде загоняет в угол молодых парней и начинает бить их в живот, по спине и по лицу, при этом педагог выражается нецензурной бранью. По этому факту уже создана специальная комиссия. Физрук отстранён от занятий, а директору колледжа объявлен выговор. Некоторые пользователи интернета поддерживают преподавателя. Люди пишут, что педагога довели студенты. Новости, комментариев: 0 11-01-2019, 18:17 в Программы

