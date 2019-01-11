Подозреваемые в убийстве Дениса Тена выступили в суде

Жанар Толыбаева, которая может быть причастна к убийству Дениса Тена, заявляет, что была избита полицейскими. Во время допроса один из правоохранителей скрутил пачку бумаг и ударил девушку по лицу. Жанар Толыбаева утверждает, что это произошло в Алмалинском РУВД. Полицейские оказывали на задержанную давление и заставляли пойти на сделку со следствием. У девушки есть даже справка, подтверждающая, что ей были нанесены побои, - сообщает агентство Спутник. Напомню, Жанар Толыбаеву обвиняют в том, что она знала о планирующихся преступлениях, но не донесла об этом в полицию.

Между тем Жанар Толыбаева призналась, что видела, раненого Дениса Тена, однако, кто нанёс ему ножевое ранение, девушка не знает. О том, что фигурист скончался после драки, подозреваемая узнала из инстаграма. На суде сегодня выступил и другой обвиняемый — Арман Кудайбергенов. Он сказал, что не планировал никого убивать. На кражу он пошел, чтобы раздобыть денег на аренду квартиры. Кроме того, он планировал сделать предложение Жанар Толыбаевой. Подозреваемый попросил прощения у мамы Дениса Тена и у всего казахстанского народа. Другой фигурант дела Нуралы Киясов от выступления на суде отказался из-за боли в животе.

Вечером стало известно, что предполагаемому убийце Дениса Тена стало плохо в зале суда. На процесс были вызваны медики. Они диагностировали у Нуралы Киясова обострение хронического гастрита. Мужчина не ел сутки, - говорят врачи. Подозреваемый пообещал выступить на суде в понедельник.