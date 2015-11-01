Многоэтажка взорвалась в российском городе Шахты Владимир Путин поручил главе Следственного Комитета разобраться в причинах взрыва в Ростовской области. Президенту России уже доложили о причинах ЧП. Взрыв в 9-этажном доме произошёл сегодня рано утром. По предварительным данным МЧС, это был взрыв бытового газа. Погиб один человек. Пострадали, по предварительным данным, семь. Четыре человека остаются под завалами. Каждые 15 – 20 минут спасатели объявляют минуту тишины. Повреждены квартиры на двух этажах, часть из них восстановить невозможно. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:48 в Программы

