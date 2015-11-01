Кыргызстанские пограничники застрелили казахстанца Кыргызстанские пограничники застрелили гражданина Казахстана, который попытался незаконно проникнуть в страну. Нарушитель планировал перегнать табун лошадей. Он оказал сопротивление пограничному отряду. Мужчина достал нож, в ответ сотрудники погранслужбы открыли огонь. Казахстанец скончался по дороге в больницу, - сообщает агентство Тенгриньюс. Добавим, что погибший ранее уже был судим за попытку незаконного пересечения границы. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:12 в Программы

