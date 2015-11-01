В Костанае вынесли приговор убийцам студентки медвуза В Костанае вынесли приговор убийцам студентки медвуза 18-летней Дарьи Махартовой. Суд приговорил Анатолия Шевченко к 25 годам лишения свободы, а Руслану Ажанову окончательно назначено 23 года. Кроме того, обвиняемые должны выплатить матери по 4 миллиона тенге каждый в качестве морального вреда. Напомню, что тело Дарьи Махартовой с признаками насильственной смерти было обнаружено 21 июля вдоль трассы Костанай - Затобольск. Вечером 20 июля девушка, как обычно, отправилась на пробежку, но домой больше не вернулась. Передает Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:14 в Программы

