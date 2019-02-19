Минздрав Казахстана опубликовал список китайских игрушек

Минздрав опубликовал список китайских игрушек, которые продаются в казахстанских магазинах и в которых превышено содержание опасных веществ. Это куклы "Фея парк", игрушки «Май литтл хорс» и «Фантастик тойс». В этих изделиях в два раза превышена концентрация фенола и метилового спирта. Также специалисты обнаружили детские товары без маркировки: это куклы «София зэ фёст», Барби, набор Robocar Poli, игрушка «Хэрмит Краб», автомобильный трансформер "Мини-тобот", мозаика, игровой набор "Маленький доктор" и игрушка "Каток".

Казахстанцы, которые покупают игрушки своим детям, должны требовать у продавцов сертификат соответствия. Кроме того, граждан просят обращать особое внимание на упаковку. Там должна быть указана информация об изготовителе и составе материала, из которого сделан товар. Добавлю, что игрушки с опасным веществом были обнаружены в разных регионах. В торговом доме Евразийский в городе Петропавловске, в магазине «Акварель» в городе Риддере, в зыряновском магазине «Губка Боб», а также в магазинах Талдыкоргана и Тараза.