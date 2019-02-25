Председатель Национального банка подал в отставку

Председатель Национального банка Данияр Акишев подал в отставку. В качестве нового руководителя финрегулятора - президент предложил кандидатуру Ерболата Досаева. «За время своей долгой службы он показал себя квалифицированным финансистом», - так сказал руководитель администрации Нурсултана Назарбаева Асет Исекешев. Сенат Парламента одобрил кандидатуру Ерболата Досаева на пост главы Нацбанка. Сам он признался, что о своём назначении узнал за час до того, как об этом оповестили прессу. Прежний руководитель финансового регулятора Данияр Акишев проработал три года. Он занял этот пост после нескольких девальваций.