Председатель Национального банка Данияр Акишев подал в отставку. В качестве нового руководителя финрегулятора - президент предложил кандидатуру Ерболата Досаева. «За время своей долгой службы он показал себя квалифицированным финансистом», - так сказал руководитель администрации Нурсултана Назарбаева Асет Исекешев. Сенат Парламента одобрил кандидатуру Ерболата Досаева на пост главы Нацбанка. Сам он признался, что о своём назначении узнал за час до того, как об этом оповестили прессу. Прежний руководитель финансового регулятора Данияр Акишев проработал три года. Он занял этот пост после нескольких девальваций.
Председатель Национального банка подал в отставку
25-02-2019, 20:50 в Программы » Новости, комментариев: 0