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Казахстанцы должны брать пример с Запада и одеваться просто!

Об этом  сказал Нурсултан Назарбаев. По его словам, в европейских странах люди носят на работу джинсы и футболки. «Нам же нужно разодеться и надеть всё лучшее сразу», - заявил президент. Он призывает жителей Казахстана обратить внимание на одежду отечественных производителей. Нурсултан Назарбаев утверждает, что примерял костюмы казахстанских дизайнеров и уверен в их качестве.


Между тем,   мужчины должны думать о том, как не отстать от женщин. Представительницы прекрасного пола сейчас более образованы и уверены в себе. Об этом заявляет Нурсултан Назарбаев. По его словам, в сферах образования и здравоохранения сейчас работает 70% женщин, в финансовой сфере – 60 процентов. Женщины занимаются бизнесом, лидируют в творчестве и спорте. По словам Нурсултана Назарбаева, этому есть простое объяснение — женщины умнее. 

 
Вчера, 20:22 в Программы » Новости, комментариев: 0

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