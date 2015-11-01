Казахстанцы должны брать пример с Запада и одеваться просто!

Об этом сказал Нурсултан Назарбаев. По его словам, в европейских странах люди носят на работу джинсы и футболки. «Нам же нужно разодеться и надеть всё лучшее сразу», - заявил президент. Он призывает жителей Казахстана обратить внимание на одежду отечественных производителей. Нурсултан Назарбаев утверждает, что примерял костюмы казахстанских дизайнеров и уверен в их качестве.



Между тем, мужчины должны думать о том, как не отстать от женщин. Представительницы прекрасного пола сейчас более образованы и уверены в себе. Об этом заявляет Нурсултан Назарбаев. По его словам, в сферах образования и здравоохранения сейчас работает 70% женщин, в финансовой сфере – 60 процентов. Женщины занимаются бизнесом, лидируют в творчестве и спорте. По словам Нурсултана Назарбаева, этому есть простое объяснение — женщины умнее.



