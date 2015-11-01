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В Казахстане сменился генеральный прокурор
Серия кадровых перестановок произошла в Казахстане. В частности, сменился генеральный прокурор. На место Кайрата Кожамжарова пришел его прежний заместитель Гизат Нурдаулетов. Сам Кайрат Кожамжаров, который возглавлял высший надзорный орган два года, был освобожден от должности в связи с переходом на новую работу. Какую именно — пока неизвестно. Получил сегодня новую работу и бывший министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов. Сегодня президент подписал его командировку в Швецию. Там он будет работать послом.
Вчера, 18:31 в Программы » Новости, комментариев: 0

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