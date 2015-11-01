Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана. Он бессменно возглавлял республику почти 30 лет. По словам лидера нации для него стать руководителем страны было «великой честью со стороны великого народа». Окончательно из политики, впрочем, он не уйдет. Нурсултан Назарбаев останется лидером своей партии «Нур Отан», а также главой Совета безопасности Казахстана. Согласно изменениям, принятым в прошлом году, он может занимать эту должность пожизненно – как первый президент республики. Кроме того, теперь уже бывший казахстанский руководитель с 2010 года носит титул «Лидера нации». В частности, Нурсултан Назарбаев сможет обращаться к народу и органам власти по важнейшим государственным вопросам. Кроме того, в документе зафиксировано, что с ним необходимо согласовывать основные инициативы по вопросам внутренней и внешней политики. Также за Назарбаевым и членами его семьи закреплена неприкосновенность.

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