Всеобщее декларирование предлагают перенести на 2025 год Минфин предлагает перенести всеобщее декларирование казахстанцев. Процедура может состояться только в 2025-м году. Ранее власти планировали провести её в 2020-м. В рамках декларирования казахстанцы должны отчитаться о своем имуществе — квартирах, машинах, наличных деньгах, зарубежных счетах и драгоценностях. Депутаты заявляют, что процедуру нужно делать поэтапно, поскольку не у всех жителей республики есть интернет и не все смогут заполнить декларацию. Минфин считает, что в первую очередь об имуществе должны отчитаться госслужащие и их супруги. На втором этапе декларирование ожидает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:18 в Программы

