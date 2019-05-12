Степногорск накрыло дымом от горящего мусора Степногорск накрыло дымом от горящего мусора. По данным агенства Tengrinews, жители буквально задыхаются уже вторую неделю. Местные говорят, что порой видимость достигает 10-15 метров. Как сообщил аким Степногорска Еркебулан Баяхметов, возгорание на мусорном полигоне усугубилось сильным ветром и жарой. Открытый огонь уже удалось потушить. Градоначальник добавил, что по факту нарушения уже направлено обращение в прокуратуру и правоохранительные органы. «Я сам живу в этом городе, дышать действительно было нечем. Нужно еще 2-3 дня и возгорание устранится», - заявил Баяхметов. Новости, комментариев: 0 12-05-2019, 17:06 в Программы

