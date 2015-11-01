Владимир Зеленский официально стал новым президентом Украины Владимир Зеленский официально стал новым президентом Украины. Церемония инаугурации прошла сегодня в Киеве. Сразу после принятия присяги Владимир Зеленский призвал провести новые парламентские выборы в течение двух месяцев. С вступлением в должность - президента одна из первых поздравила канцлер Германии Ангела Меркель. Российский президент нового украинского лидера пока поздравлять не будет – об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Кремль надеется на то, что Россия и Украина продолжат обсуждать обмен осужденными и ситуацию на востоке Украины. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:34 в Программы

