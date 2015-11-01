Солист "Дос-Мукасан" освобождён от уголовной ответственности Солист группы "Дос-Мукасан" Мурат Кусаинов освобождён от уголовной ответственности. Суд не стал наказывать музыканта, который ранее оскорбил двух полицейских. Дело участника ансамбля «Дос-Мукасан» рассматривалось в закрытом режиме. Адвокат Мурата Кусаинова заявил, что артист недавно перенёс две операции на сердце и попросил суд учесть состояние его здоровья. В мае солист Дос-Мукасана был приговорен к штрафу из-за того, что оскорбил сотрудницу Эйр Астаны в столичном аэропорту. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:10 в Программы

